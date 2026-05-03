Inter, Marotta: "Abbiamo l'esame più importante per arrivare alla laurea. Non ci aspettavamo una stagione così"

vedi letture

Le parole del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta prima del match Scudetto contro il Parma

Per l'Inter è la notte del primo matchpoint Scudetto. Basterà un punto a San Siro contro il Parma per l'aritmetica vittoria del campionato con tre giornate d'anticipo, anche se il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta preferisce rimanere cauto nel pre partita: "Adoperiamo un po' di giusta prudenza - ha detto ai microfoni di DAZN - Oggi abbiamo l'esame più importante per arrivare alla laurea, ce la metteremo tutta per arrivare a questo importante traguardo che farebbe contenti tutti. Speriamo che sia una partita bella e che vinceremo lo Scudetto, ma abbiamo contro un Parma che merita tutto il nostro rispetto".

LE PAROLE DI MAROTTA SU CHIVU - Il numero uno nerazzurro, vicinissimo al primo Scudetto da dirigente, ha anche parlato della scelta di Chivu di quasi un anno fa: "Il coraggio è stato l'elemento principale della nostra decisione, che ha visto coinvolti proprietà e management. Il profilo di Chivu aveva tutte le skills che rispondevano alle nostre esigenze e sapevamo che potevamo fare un campionato bello. Se arrivasse anche la vittoria della Coppa Italia sarebbe una stagione straordinaria".

E ancora, sull'allenatore ha detto: "Conoscevamo Chivu, come uomo e come allenatore e anche tutti i valori che lui rappresenta. Eravamo ottimisti, ma non mi sarei aspettato una stagione così importante. C'è il puntino nero dell'eiminazione in Champions League, ma fa parte del gioco. Per noi è comunque motivo d'orgoglio". Nessuna risposta, invece, sull'inchiesta arbitri: "No comment, non aggiungo nulla rispetto a settimana scorsa. Abbiamo agito con massima correttezza".