Inter, Marotta: "Abbiamo l'esame più importante per arrivare alla laurea. Non ci aspettavamo una stagione così"
Per l'Inter è la notte del primo matchpoint Scudetto. Basterà un punto a San Siro contro il Parma per l'aritmetica vittoria del campionato con tre giornate d'anticipo, anche se il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta preferisce rimanere cauto nel pre partita: "Adoperiamo un po' di giusta prudenza - ha detto ai microfoni di DAZN - Oggi abbiamo l'esame più importante per arrivare alla laurea, ce la metteremo tutta per arrivare a questo importante traguardo che farebbe contenti tutti. Speriamo che sia una partita bella e che vinceremo lo Scudetto, ma abbiamo contro un Parma che merita tutto il nostro rispetto".
LE PAROLE DI MAROTTA SU CHIVU - Il numero uno nerazzurro, vicinissimo al primo Scudetto da dirigente, ha anche parlato della scelta di Chivu di quasi un anno fa: "Il coraggio è stato l'elemento principale della nostra decisione, che ha visto coinvolti proprietà e management. Il profilo di Chivu aveva tutte le skills che rispondevano alle nostre esigenze e sapevamo che potevamo fare un campionato bello. Se arrivasse anche la vittoria della Coppa Italia sarebbe una stagione straordinaria".
E ancora, sull'allenatore ha detto: "Conoscevamo Chivu, come uomo e come allenatore e anche tutti i valori che lui rappresenta. Eravamo ottimisti, ma non mi sarei aspettato una stagione così importante. C'è il puntino nero dell'eiminazione in Champions League, ma fa parte del gioco. Per noi è comunque motivo d'orgoglio". Nessuna risposta, invece, sull'inchiesta arbitri: "No comment, non aggiungo nulla rispetto a settimana scorsa. Abbiamo agito con massima correttezza".