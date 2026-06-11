La Lazio smentisce le voci sulla cessione: "Non esiste alcuna trattativa"

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Il club biancoceleste ha pubblicato una nota smentendo le voci circolate nelle ultime ore sulla possibile cessione del club

La Lazio non è in vendita. Con un comunicato sul proprio sito, il club biancoceleste ha smentito alcune voci circolate nelle scorse ore. "In relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti una presunta cessione della S.S. Lazio, la Società smentisce categoricamente quanto riportato" è ciò si legge nella nota del club, che ha sottolineato di aver già provveduto a segnalare alle Autorità il fatto e punire chi ha fatto circolare la voce della cessione.

L'ultima novità in casa biancoceleste è la lunga lettera pubblicata da Claudio Lotito sul Messaggero. Il numero uno della Lazio si è rivolto direttamente ai tifosi, chiedendo di ricucire lo strappo creatosi nell'ultima stagione. Il presidente ha invitato i supporters alla mediazione, ammettendo le proprie colpe e sottolineando il proprio impegno nel far crescere la Lazio, dentro e fuori dal campo.

IL COMUNICATO - Dalla smentita all'impegno del club, ecco le parole della Lazio: "Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della Società, né sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento, totale o parziale, della proprietà del Club. La proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione della Società né ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita".

E ancora: "Le informazioni relative a presunti nuovi proprietari, investitori italiani o stranieri, fondi di investimento, modifiche dell’assetto proprietario o accordi collegati al progetto Stadio Flaminio risultano del tutto prive di fondamento. La Società invita tifosi, azionisti, investitori e operatori dell’informazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali della S.S. Lazio".

OPERARE CON TRASPARENZA - Il comunicato prosegue così: "La diffusione reiterata di notizie prive di riscontro riguardanti la governance, l’assetto proprietario e le strategie societarie della Società rischia di generare disinformazione, alterare la corretta percezione del mercato e influenzare l’andamento del titolo. Per tali ragioni, la S.S. Lazio, in qualità di società quotata, ha provveduto a trasmettere apposita segnalazione alle Autorità competenti affinché possano essere svolte le opportune verifiche in merito alla diffusione di informazioni non supportate da elementi oggettivi e ai possibili effetti sul regolare funzionamento del mercato".

E infine, la Lazio ha ribadito il proprio impegno nell'operare in maniera responsabile e trasparente: "La Società continuerà a operare con la trasparenza, la responsabilità e il rispetto delle regole che hanno sempre contraddistinto la propria attività, riservandosi ogni opportuna iniziativa a tutela della Società, dei propri azionisti e della comunità biancoceleste".