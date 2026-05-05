Milan, confronto tra Allegri e la squadra a Milanello: cos'è successo

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La flessione nelle ultime giornate mette in dubbio la qualificazione alla prossima Champions League: il Milan vuole mantenere il vantaggio sulle inseguitrici

Remare uniti e dare tutto: è questo il diktat in casa Milan in vista delle ultime tre gare della stagione. La flessione delle ultime settimane (con tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A) potrebbe costar caro. A 270 minuti dalla fine della stagione, i rossoneri sono ancora terzi in classifica, ma la distanza dalle inseguitrici si è assottigliata: adesso la Juventus quarta è a due punti, mentre la Roma - quinta - è a meno tre (Clicca qui per i calendari a confronto delle squadre in lotta per gli ultimi posti Champions). Entrare tra le prime quattro e qualificarsi alla prossima UEFA Champions League è essenziale per il futuro e per il mercato dei rossoneri.

CONFRONTO ALLEGRI-SQUADRA - Nella giornata di martedì 5 maggio, il Milan si è ritrovato a Milanello per iniziare a preparare la sfida contro l'Atalanta (che si giocherà domenica 10 maggio alle 20:45 a San Siro). Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, ci sarà un confronto tra Massimiliano Allegri e la squadra. L'allenatore toscano non vuole buttar via il lavoro fatto in questi ultimi mesi: spronerà i calciatori e chiederà loro di dare il massimo a partire dalla sfida contro la squadra di Raffaele Palladino. Allegri vuole risposte non solo dai leader dello spogliatorio ma anche dai calciatori meno utilizzati nel corso della stagione. L'obiettivo è remare uniti e dare tutto in vista degli ultimi tre impegni della stagione.