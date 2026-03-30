Roma, lesione miotendinea al bicipite femorale destro: stop di circa un mese
Arrivano brutte notizie in casa Roma. Gli esami a cui si è sottoposto Wesley dopo l'infortunio con il Brasile hanno evidenziato infatti una lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro per il terzino giallorosso, che sarà indisponibile per circa quattro settimane.
Il classe 2003 salterà quindi il big match contro l'Inter, in programma per domenica 5 aprile alle ore 20:45. Inoltre, il terzino non sarà a disposizione di Gasperini per le sfide contro Atalanta e Bologna, ma anche per quella contro il Pisa del 10 aprile prossimo.
I NUMERI DELLA STAGIONE DI WESLEY - Una prima stagione da protagonista assoluto per Wesley, che ha collezionato 35 presenze tra tutte le competizioni, considerando anche le 8 in Europa League e quella in Coppa Italia.
In totale il brasiliano ha segnato quattro gol e servito due assist, trovando la via della rete anche in due scontri diretti come Roma-Como e Roma-Juventus.