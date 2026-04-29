Torino, Cairo: "De Rossi? Non lo considero un’ipotesi ad oggi. Stiamo valutando la possibile permanenza di D’Aversa"

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Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, sul futuro della panchina granata

A margine della presentazione dell'ultima tappa del Giro d'Italia tenutasi a Roma, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro della panchina della squadra granata: "De Rossi sta facendo bene, lo conosco, è una persona per bene e mi piace come allenatore. Non considero ad oggi un’ipotesi De Rossi perché abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza. Vediamo se la cosa sarà possibile o meno, ne parleremo con lui e con Petrachi per fare la soluzione migliore, la scelta migliore”.

Come raccontato nei giorni passati, il Torino è già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Tra i tanti temi in mano alla società c'è anche il futuro di Roberto D'Aversa. Dopo aver raggiunto la salvezza con ben 5 giornate d'anticipo, ora il Torino dovrà decidere se confermare o meno l'ex allenatore di Empoli e Lecce.