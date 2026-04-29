Roma, buone notizie a centrocampo: Koné torna in gruppo. A parte Pellegrini e Dovbyk

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Manu Koné torna a disposizione di Gian Piero Gasperini: a parte Pellegrini e Dovbyk. Permesso di assenza autorizzata per Robinio Vaz

Prosegue il lavoro quotidiano della Roma in vista dei prossimi e cruciali impegni stagionali. La formazione giallorossa si è ritrovata quest'oggi presso il centro sportivo di Trigoria per sostenere una nuova sessione di allenamento pomeridiano, con l'obiettivo di mettere benzina nelle gambe e affinare i dettagli tattici in vista del match di lunedì 4 maggio contro la Fiorentina.

IL RECUPERO DI MANU KONÉ - La notizia più confortante di giornata per Gasperini arriva senza dubbio dal reparto di centrocampo. Manu Koné ha infatti superato le recenti noie fisiche ed è tornato a lavorare regolarmente a pieno regime con il resto dei compagni. Il rientro in gruppo del francese rappresenta un rientro fondamentale in vista degli ultimi impegni.

Resta invece da valutare la situazione legata ad altre due pedine. Sia capitan Lorenzo Pellegrini che Artem Dovbyk non hanno preso parte alle esercitazioni collettive, limitandosi a proseguire il rispettivo lavoro differenziato a parte. Le condizioni dei due giocatori verranno analizzate giorno dopo giorno dallo staff medico per capire i reali margini di un loro imminente ritorno in gruppo. All'appello mancava infine anche Robinio Vaz. Per lui, tuttavia, non si segnala alcun tipo di problema o allarme fisico: il calciatore non era presente poiché ha usufruito di un regolare permesso autorizzato concordato con la società.