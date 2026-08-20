Bamba Dieng, niente Lazio: può ripartire dalla Stella Rossa

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Niente Lazio nel futuro di Bamba Dieng. Può ripartire dalla Stella Rossa, si attende la decisione del giocatore

Bamba Dieng non sarà un nuovo calciatore della Lazio di Rino Gattuso. Come anticipato (QUI la notizia), infatti, l'affare è saltato dopo lo svolgimento della prima parte di visite mediche, in seguito alle quali non ci sono state le condizioni per proseguire e far firmare un contratto all'attaccante, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Lorient.

Arrivato in Italia nella serata di mercoledì 19 agosto, il classe 2000 è già pronto a voltare pagina e ripartire. La Stella Rossa di Albert Riera, infatti, è disposta a puntare su di lui e a permettergli di tornare immediatamente in campo. Si rimane in attesa, dunque, della decisione del giocatore per capire se accetterà la destinazione.

I NUMERI - Dopo il raggiungimento dell'accordo tra l'entourage delgiocatore e la Lazio, la trattativa è definitivamente saltata dopo la prima parte delle visite mediche. Ora, quindi, Dieng rimane in attesa di una nuova possibilità, che può essere rappresentata proprio dalla Stella Rossa in Superliga, la massima serie del campionato serbo. Nell'ultima stagione in Francia con il Lorient, Bamba Dieng ha realizzato 15 gol in 25 partite tra tutte le competizioni.