Inter, domani Bovio è atteso in sede per completare il rinnovo fino al 2030

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Leonardo Bovio continuerà a essere un giocatore dell'Inter: domani 21 agosto è atteso in sede per il rinnovo fino al 2030

Come anticipato anche nelle scorse settimane, l'Inter ha blindato Leonardo Bovio per il futuro. Già prima di partire per la tournée estiva e delle buone prestazioni nelle amichevoli pre stagionali, infatti, la società ha sempre avuto forte considerazione del ragazzo, blindandolo prima della partenza e decidendo poi di portarlo insieme alla squadra.

Il classe 2008, adesso, è atteso domani 21 agosto in sede a Milano per completare le pratiche e firmare ufficialmente il proprio nuovo contratto in nerazzurro. Il contratto in scadenza nel 2027, dunque, verrà rinnovato fino al 30 giugno 2030. Un'opportunità per crescere ancora di più all'interno dell'ecosistema Inter, in cui Bovio è nato e cresciuto calcisticamente.

Per lui, nell'ultima stagione, 31 presenze e 4 gol da difensore centrale tra Youth League e campionato Primavera, venendo anche aggregato numerose volte all'Under 23 in Serie C ma senza mai scendere in campo.