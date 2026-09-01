Lazio, contatti per Otele del Basilea e Begraoui dell'Estoril

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La Lazio prosegue nella ricerca di un attaccante da regalare a Gennaro Gattuso nell'ultimo giorno di calciomercato

La Lazio continua a cercare un attaccante e ha avviato i contatti per Philip Otele del Basilea. Nigeriano classe '99, è in grado di ricoprire tutte le posizioni del fronte offensivo, anche se il suo ruolo naturale è quello di esterno d'attacco. Ha fatto rientro in Svizzera dopo la seconda parte della scorsa stagione trascorsa in prestito all'Amburgo.

Non solo però, perché sono in corso i contatti anche per Yanis Begraoui, punta marocchina classe 2001 dell'Estoril. Quest'ultimo ha già trovato i primi due gol stagionali nelle prime quattro partite del campionato portoghese.