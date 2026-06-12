Vlahovic-Juventus, il punto sul futuro del serbo dopo l'arrivo di Carnevali

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Difficile immaginare un'inversione da parte del serbo dopo l'arrivo del nuovo amministratore delegato: la situazione sul suo futuro.

La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus difficilmente cambierà nell'immediato a prescindere dall'arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato.

Il serbo ha richieste alte rispetto alla proposta del club bianconero, con cui non era stato trovato un accordo per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. La situazione potrebbe cambiare solo se l'attaccante non dovesse trovare una soluzione adeguata alle sue richieste e dovesse fare un passo indietro verso la Juventus.

Al momento, però, non c'è nessun segnale su una possibile riapertura, dunque la situazione non cambia.