Ufficiale John Stones è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato

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John Stones ha firmato un biennale ed è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ufficiale del club

Ora è anche ufficiale: John Stones è un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore classe 1994 arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City e ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2028. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

IL COMUNICATO - "Dopo 32 anni in Inghilterra, John Stones è pronto a vivere un’esperienza nuova. L’Italia, Milano: un nuovo ambiente, un nuovo campionato da affrontare con la grande esperienza maturata nella sua carriera. Per la prima volta la maglia che indosserà non sarà più soltanto blu, ma ci sarà anche il nero. Dalle distese di Barnsley al prato di San Siro, dopo aver fatto la storia a Manchester: John Stones è un nuovo calciatore dell’Inter. Il difensore classe 1994 ha firmato un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2028".