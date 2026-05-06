Juventus, le ultime verso il Lecce: Yildiz, Thuram e Vlahovic in gruppo
La Juventus non può più sbagliare. Il mezzo passo falso contro il Verona ha permesso alla Roma di riavvicinarsi ai bianconeri (-1) e guardare con maggiore fiducia alle ultime 3 gare di Serie A. Una buona notizia, però, per Spalletti c'è. Nella preparazione della gara del Via Del Mare contro il Lecce, infatti, i "big" hanno lavorato tutti in gruppo.
Gli occhi erano puntati su Yildiz, Holm, Thuram e Vlahovic, che hanno svolto l'allenamento con la squadra nella giornata odierna. Glu unici a parte, secondo quanto raccontato da Francesco Cosatti di Sky Sport, sono Milik e Cabal.
IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS - Dopo il pareggio contro il Verona, la Juventus si prepara alla volata finale per assicurarsi un posto nella prossima UEFA Champions League. Nella serata di sabato 9 maggio la Juventus sfiderà alle ore 20:45 il Lecce di Di Francesco, che lo scorso weekend ha guadagnato tre punti sulla Cremonese. In seguito, la Juventus tornerà a giocare all'Allianz Stadium contro la Fiorentina, prima di concludere il campionato proprio nel capoluogo piemontese, sfidando il Torino nel derby.