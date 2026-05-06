Juventus, le ultime verso il Lecce: Yildiz, Thuram e Vlahovic in gruppo

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Le ultime sulle condizioni fisiche di Yildiz, Holm, Thuram e Vlahovic in vista della prossima sfida della Juventus contro il Lecce

La Juventus non può più sbagliare. Il mezzo passo falso contro il Verona ha permesso alla Roma di riavvicinarsi ai bianconeri (-1) e guardare con maggiore fiducia alle ultime 3 gare di Serie A. Una buona notizia, però, per Spalletti c'è. Nella preparazione della gara del Via Del Mare contro il Lecce, infatti, i "big" hanno lavorato tutti in gruppo.

Gli occhi erano puntati su Yildiz, Holm, Thuram e Vlahovic, che hanno svolto l'allenamento con la squadra nella giornata odierna. Glu unici a parte, secondo quanto raccontato da Francesco Cosatti di Sky Sport, sono Milik e Cabal.

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS - Dopo il pareggio contro il Verona, la Juventus si prepara alla volata finale per assicurarsi un posto nella prossima UEFA Champions League. Nella serata di sabato 9 maggio la Juventus sfiderà alle ore 20:45 il Lecce di Di Francesco, che lo scorso weekend ha guadagnato tre punti sulla Cremonese. In seguito, la Juventus tornerà a giocare all'Allianz Stadium contro la Fiorentina, prima di concludere il campionato proprio nel capoluogo piemontese, sfidando il Torino nel derby.