Juventus, Yildiz parzialmente in gruppo e differenziato per Thuram. C'è Vlahovic

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La Juventus si prepara per la sfida di campionato contro l'Hellas Verona. Da Yildiz a Vlahovic, passando per Thuram: le ultime dalla Continassa

La Juventus insegue l'obiettivo della qualificazione alla Champions League e, intanto, si prepara per la sfida contro l'Hellas Verona. I bianconeri ospiteranno la formazione gialloblù all'Allianz Stadium il prossimo 3 maggio, alle ore 18:00. La squadra di Spalletti è reduce dalla partita contro il Milan, terminata 0-0.

In vista della sfida contro il Verona, l'allenatore bianconero fa la conta dei presenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kenan Yildiz non è ancora in piena forma e si è allenato parzialmente in gruppo. Khéphrén Thuram, invece, ha svolto un lavoro differenziato. In attacco arrivano buone notizie. Dusan Vlahovic è si è allenato in gruppo, una nota positiva per Spalletti in vista della prossima gara di campionato.

IL CALENDARIO - La Juve si prepara al rush finale. I bianconeri sono reduci da 8 risultati utili consecutivi (5 vittorie e 3 sconfitte) e non vogliono fermarsi proprio ora. La formazione di Spalletti occupa il quarto posto in campionato, con 64 punti in 34 partite. La Juventus guarda in alto, dove c'è il Milan a 67 punti. Al tempo stesso, Yildiz e compagni devono prestare attenzione a Como e Roma - rispettivamente quarta e quinta - con appena 3 lunghezze in meno dei bianconeri.

Nelle prossime 4 giornate, la Juve affronterà Hellas Verona, Lecce, Fiorentina e Torino. Due match in casa, il prossimo e contro i viola il 17 maggio, e due in trasferta, contro Lecce e Torino il 9 e il 24 maggio.