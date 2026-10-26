Lazio, la probabile formazione contro il Sassuolo: possibile esordio da titolare per Diogo Leite

In difesa possibile esordio da titolare per il difensore portoghese al posto di Provstgaard, mentre Noslin resta il favorito per il ruolo di centravanti

La Lazio di Gennaro Gattuso ha l'opportunità per tornare in vetta alla classifica della Serie A in solitaria per una notte. Domani, martedì 27 ottobre, i biancocelesti sfideranno il Sassuolo di Alberto Aquilani in occasione della nona giornata: calcio d'inizio fissato alle 18:30.

Il punto interrogativo principale è Andrea Pinamonti: l'attaccante è stato convocato, ma non è assicurato che possa scendere in campo. In difesa, invece, Diogo Leite con ogni probabilità farà il suo esordio dal 1' in difesa al posto di Provstgaard.

PROBABILE FORMAZIONE - Gattuso dovrebbe confermare il 4-3-3 con Mandas tra i pali. Davanti al portiere greco spazio alla coppia formata da Sutalo e Diogo Leite. Sulle fasce sono favoriti Floriani Mussolini e Nuno Tavares, mentre in cabina di regia confermato Belahyane. Frattesi e Taylor viaggiano verso una maglia da titolare come mezzali, mentre in attacco potremmo rivedere il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani M., Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

DOVE VEDERE LA PARTITA - Sassuolo-Lazio è programmato per le 18:30 di domani, martedì 27 ottobre, al Mapei Stadium. Il match sarà visibile esclusivamente in streaming su DAZN.