Lazio, la probabile formazione contro il Sassuolo: possibile esordio da titolare per Diogo Leite
La Lazio di Gennaro Gattuso ha l'opportunità per tornare in vetta alla classifica della Serie A in solitaria per una notte. Domani, martedì 27 ottobre, i biancocelesti sfideranno il Sassuolo di Alberto Aquilani in occasione della nona giornata: calcio d'inizio fissato alle 18:30.
Il punto interrogativo principale è Andrea Pinamonti: l'attaccante è stato convocato, ma non è assicurato che possa scendere in campo. In difesa, invece, Diogo Leite con ogni probabilità farà il suo esordio dal 1' in difesa al posto di Provstgaard.
PROBABILE FORMAZIONE - Gattuso dovrebbe confermare il 4-3-3 con Mandas tra i pali. Davanti al portiere greco spazio alla coppia formata da Sutalo e Diogo Leite. Sulle fasce sono favoriti Floriani Mussolini e Nuno Tavares, mentre in cabina di regia confermato Belahyane. Frattesi e Taylor viaggiano verso una maglia da titolare come mezzali, mentre in attacco potremmo rivedere il tridente Isaksen-Noslin-Zaccagni.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani M., Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
DOVE VEDERE LA PARTITA - Sassuolo-Lazio è programmato per le 18:30 di domani, martedì 27 ottobre, al Mapei Stadium. Il match sarà visibile esclusivamente in streaming su DAZN.