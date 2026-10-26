Milan, l'esito degli esami per Loftus-Cheek: stop di un mese

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Era nell'aria ma adesso è arrivata l'ufficialità: c'è lesione per Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore era uscito per un problema alla coscia sinistra durante la partita contro l'Udinese pochi minuti dopo l'ingresso in campo.

Il centrocampista inglese si aggiunge alla lista di lungodegenti in casa Milan che inizia a essere davvero lunga. Di seguito il comunicato dei rossoneri.

LA NOTA DEL MILAN - Ecco il comunicato del club: "Nel corso della partita di ieri tra Udinese e Milan, Ruben Loftus-Cheek ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. È previsto un esame di controllo tra due settimane". Lo stop per il giocatore dovrebbe essere di circa un mese.