Milan, c'è anche il nome di Domenico Teti per il ruolo di DS

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Tra i nomi per il futuro dell'area sportiva del Milan c'è anche Domenico Teti, dirigente con un passato al Wolverhampton.

Il Milan pensa a una soluzione italiana come direttore sportivo: tra i nomi c'è quello di Domenico Teti, ex Wolverhampton. Il suo profilo è tra quelli che Cardinale e Ibrahimovic stanno valutando per il futuro dell'area sportiva.

Insieme a lui, come raccontato, restano in lista anche Krosche e Ozek. Un'altra pista potrebbe portare a Kirovski, direttore e responsabile del Milan Futuro, optando così per una soluzione interna.

LA CARRIERA DI TETI - L’ultima esperienza di Domenico Teti è stata in Inghilterra con il Wolverhampton, dove ha lavorato insieme all’allenatore portoghese Vítor Pereira. La sua carriera come dirigente è iniziata come responsabile del settore giovanile del Verona, prima del passaggio al Lugano. Ha poi ricoperto il ruolo di direttore tecnico alla Sampdoria tra il 2011 e il 2013, contribuendo alla promozione in Serie A, e quello di direttore sportivo del Novara dal 2014 al 2018, dove ha vinto un campionato di Serie C. Quella in Piemonte è stata la sua ultima esperienza in Italia: in seguito si è trasferito all’APOEL Nicosia, con cui ha vinto un campionato, e all’Al-Shabab, prima dell’approdo in Inghilterra.