Napoli, preoccupazione per Lukaku: possibile un nuovo infortunio

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Le ultime sulle condizioni di Romelu Lukaku, rientrato in Belgio per proseguire la riabilitazione dopo il breve ritorno a Napoli

Tornato in Belgio dopo la visita a Napoli all'inizio di questa settimana, Lukaku potrebbe essere ricaduto in un nuovo infortunio. Secondo quanto raccolto da Het Laatste Nieuws, quotidiano belga, l'attaccante del Napoli si è allenato questa mattina insieme a Peter Gors su uno dei campi di allenamento a Deurne Noord.

La sessione di allenamento, però, non è durata a lungo. Dopo alcuni esercizi di stabilizzazione e riscaldamento, "Big Rom" ha dovuto interrompere la seduta per un problema alla gamba. Una smorfia di dolore preoccupante che potrebbe nascondere un nuovo infortunio, in una stagione in cui Lukaku si è dovuto fermare già diverse volte.

GLI ULTIMI GIORNI DI LUKAKU - Prima del rientro in Belgio, a Napoli si era tenuto il faccia a faccia tanto atteso. Dopo le tensioni delle ultime settimane e le indiscrezioni che ipotizzavano scenari drastici, il caso legato a Romelu Lukaku in casa Napoli ha trovato un riallineamento: giocatore e società hanno raggiunto una soluzione interna. Il vertice si è svolto all'insegna della massima collaborazione. Il clima all'interno del Konami Training Center è stato disteso e costruttivo, confermando una chiara e condivisa volontà di riallinearsi per guardare al futuro con ritrovata serenità. Le recenti incomprensioni, nate dalla gestione della riabilitazione e sfociate nell'apertura di un procedimento disciplinare, sono state affrontate con grande senso di responsabilità sia dalla dirigenza che dal giocatore.

Le parti sono riuscite a trovare una soluzione interna. L'obiettivo comune emerso dal vertice è quello di concentrare tutte le energie esclusivamente sugli aspetti sportivi, lasciandosi alle spalle le turbolenze dell'ultimo mese. Nonostante la riappacificazione, il giocatore sarà comunque sanzionato per quanto accaduto nei giorni scorsi. Lukaku non ha avuto contatti con altri compagni durante questo periodo lontano dalla squadra: la società azzurra ha ribadito al giocatore che non è stata contenta di come ha gestito la situazione.